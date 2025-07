Il vincitore della Premier League della Chelsea Glen Johnson ai Mondiali del club Reece James e come Terry e Desailly lo hanno mantenuto calmo

Nel mondo incantato del calcio, le sfide emozionanti e le storie di leadership sono all’ordine del giorno. Glen Johnson, ex stella del Chelsea, punta in alto con la giovane squadra dei Blues, sognando di replicare il successo in Premier League. Ma come hanno saputo Terry e Desailly mantenere la calma sotto pressione? Scopriamo insieme come l’esperienza e la determinazione possano fare la differenza in una stagione che promette grandi emozioni.

2025-07-07 14:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Glen Johnson crede che Young Squad del Chelsea possa emulare la sua vittoria in Premier League con il Blues la prossima stagione, ma l’ex difensore dell’Inghilterra sa che la loro campagna di Coppa del Mondo di club potrebbe mettere a tacere i giocatori di Enzo Maresca. I sei volte campioni non hanno organizzato un’offerta di titolo credibile dal loro ultimo trionfo nel 201617, con anche Maresca che affronta la sfida di avere poco più di un mese tra la fine della competizione negli Stati Uniti e la visita di Crystal Palace per dare il via al loro programma di massima volo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

