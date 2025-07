motivi per avere sempre un contadino vicino

Avere sempre un contadino vicino è come avere un tesoro di sapori autentici e freschezza garantita. La sua presenza assicura frutta e verdura di qualità, ricche di gusto e nutrienti, che spesso mancano nei supermarket o tra i fruttivendoli. In un mondo sempre più industrializzato, mantenere un legame con chi coltiva la terra significa preservare tradizioni, sostenere l’economia locale e godere di prodotti genuini. Perché la vera bontà nasce dalla terra e dalla passione di chi la lavora.

Prego di avere sempre un contadino vicino, o anche un frutticoltore amatoriale: ho capito che per la frutta è indispensabile. Per la verdura meno, si trovano ortaggi commestibili anche dai fruttivendoli, e per quanto riguarda patate e carote riesco a comprare perfino nei supermercati. Sarà pure per questo, per la tristezza della frutta a disposizione di chi vive lontano dal contadino, che il consumo nazionale di frutta fresca, specie se sfusa, arranca. Mentre la mia frutta preferita non è mai umiliata da una confezione e non è mai inquinata dall'emissione di uno scontrino. Uno dei piaceri della mia estate sono i fichi, di diverso nome, formato, colorazione a seconda del periodo, fichi appunto di un contadino a pochi passi, raccolti perfettamente maturi poche ore prima del mio morso perverso (li mangio con la buccia e tutto).