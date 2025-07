Pfizergate von der Leyen | Mozione sfiducia voluta da estremisti sostenuti dai russi – Il video

In un mondo sempre più segnato da tensioni geopolitiche e minacce interne, l'ultima mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen rivela un panorama inquietante: estremisti sostenuti dai russi mirano a destabilizzare le democrazie europee. La lotta tra libertà e autoritarismo si intensifica, lasciando il nostro futuro appeso a un filo. Ma quali sono le vere strategie dietro queste manovre? Scopriamolo insieme.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "Non dovremmo farci illusioni sulle minacce che la nostra democrazia affronta. Siamo entrati in un'era di lotta tra democrazia e illiberalismo. Vediamo la minaccia allarmante dei partiti estremisti che vogliono polarizzare le nostre società con la disinformazione. Non c'è prova che abbiano delle risposte, ma c'è ampia prova che molti sono sostenuti dai nostri nemici e dai loro burattinai in Russia o altrove. Questi sono movimenti alimentati da cospirazioni, dai no-vax agli apologeti di Vladimir Putin. E basta guardare alcuni dei firmatari di questa mozione per capire cosa intendo". 🔗 Leggi su Open.online