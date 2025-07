Ora lo spread non fa più paura. Storico sorpasso sulla Francia.

Dimenticate i timori del passato: lo spread, storicamente sinonimo di crisi e instabilità, oggi si presenta sotto una luce completamente diversa. Dopo anni di tensione che hanno scosso le fondamenta della finanza pubblica italiana, il differenziale tra BTP e Bund ha raggiunto livelli impensabili, segnando un importante traguardo storico. È il segnale che l’Italia sta finalmente lasciando alle spalle il passato difficile, avviandosi verso un futuro più stabile e affidabile.

Roma, 8 luglio 2025 – Per anni è stato il nemico numero uno della finanza pubblica. A causa sua caddero governi e maggioranze, travolti dal peso insostenibile degli interessi sul debito pubblico. Ora però lo spread non fa più paura all'Italia, che si avvia a diventare un paese "normale", almeno per quanto riguarda il temuto differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Ieri ha chiuso a 84,8 punti, dopo aver toccato venerdì quota 83,6, ai minimi dal 2007. Una discesa lenta, costante, passata quasi inosservata. Quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, nell'autunno 2022, lo spread viaggiava sopra quota 230.