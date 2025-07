Drammatico incidente auto finisce in un giardino | tragedia sfiorata

Terribile incidente a Fermo: un'auto finisce nel cortile di una casa, sfiorando la tragedia. La notte tra 7 e 8 luglio si è trasformata in un attimo di paura e speranza, quando un giovane di 30 anni ha perso il controllo lungo la Provinciale Valdete, rischiando di causare una tragedia. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ci ricorda quanto sia sottile il confine tra routine e pericolo.

Fermo, 8 luglio 2025 – Stava transitando lungo la Provinciale Valdete quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è piombato nel cortile di un’abitazione. Il drammatico incidente si è verificato ieri notte a Fermo, in contrada Ete Palazzina, e ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, un 30enne fermano. Fortunatamente a quell’ora non c’era nessuno nel cortile, altrimenti sarebbe stata una vera e proprio strage. Erano da poco passate le due quando il giovane alla guida dell’auto, che sembra viaggiasse a velocità sostenuta, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro la recinzione di una casa adiacente alla strada, sfondandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

