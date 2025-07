Stranizza d' amuri Beppe Fiorello spinge in alto Rai 3

L’estate porta con sé un’aria di rinnovamento e riflessione, anche nel mondo dello spettacolo. Su Rai3, tra emozioni e intrighi, si distingue “Stranizza d’amuri” con Beppe Fiorello che spinge in alto il nostro piccolo schermo. Klaus Davi ci invita a scoprire le storie più coinvolgenti del palinsesto, mentre Mediaset continua a essere un punto di riferimento con le sue fiction e film di successo. La televisione italiana si conferma un universo ricco e sorprendente, capace di affascinare sempre nuovi pubblici.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ("Stranizza d'amuri" - Rai3) L’estate rovente è una buona occasione per mandare in onda anche pellicole cinematografiche impegnate. Mediaset da questo punto di vista è un benchmark: Rete 4, Italia 1 ma anche Canale 5 diventano un formidabile veicolo di fiction, serie, film che hanno fatto la storia nei rispettivi settori e che vengono riproposti al grande pubblico. Si attinge al magazzino, si risparmia e il pubblico gradisce eccome. Sabato sera è toccato a Rai 3 che ha puntato su “Stranizza d’amuri”, film del 2023 che ha visto l’esordio di Beppe Fiorello alla regia, titolo che richiama una celebre canzone di Franco Battiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stranizza d'amuri, Beppe Fiorello spinge in alto Rai 3

