Ecco Da Chiostro a Chiostro Anche stasera di scena il gusto

a scoprire i sapori autentici del territorio, tra atmosfere suggestive e convivialità senza confini. Non perdere questa serata all'insegna del gusto, dove ogni assaggio racconta una storia e ogni sorso invita alla scoperta. Ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza culinaria indimenticabile!

Dopo il successo della giornata inaugurale, oggi dalle 19 seconda e ultima serata della quarta edizione di Da Chiostro a Chiostro, rassegna enogastronomica promossa da Confesercenti Prato, che si inserisce nel programma EatPrato e Vetrina Toscana. Nel giardino del Convitto Cicognini e del Chiostro di San Niccolò, sarà possibile provare antipasti, primi e secondi piatti oltre che dessert, vini e cocktail. Un appuntamento che richiama appassionati di cucina, turisti e cittadini che riscoprono le tradizioni, i sapori, la cultura e l’arte del territorio. A celebrare l’eccellenza enogastronomica della città 12 ristoratori, 5 pasticcerie e 4 realtà legate al beverage. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco Da Chiostro a Chiostro. Anche stasera di scena il gusto

In questa notizia si parla di: chiostro - ecco - stasera - scena

Cerimonia di consegna del Premio "Il Borgo dei Borghi 2025" 1° Classificato - Militello in Val di Catania 12^ Edizione Chiostro del Palazzo di Città... Vai su Facebook

Ecco Da Chiostro a Chiostro. Anche stasera di scena il gusto; A Carini il Natale si festeggia anche in biblioteca: ecco gli eventi in programma; Torna il «Teatro nei cortili»: già montati i palchi, ecco dove si va in scena.

A Osimo scena dei piccoli stasera alle 21 - Il Resto del Carlino - Monica Gattari e Andrea Montani), arriva stasera alle 21 nel chiostro di San Francesco in pieno centro storico di Osimo. ilrestodelcarlino.it scrive

Chiostro San Francesco, va in scena ‘Voci Segrete’ - Il Resto del Carlino - Stasera alle ore 21,15 una compagine tutta femminile dell’associazione culturale ‘La Corte delle Arti’ dà corpo, voce e anima, al chiostro di San Francesco, a 10 ... Segnala ilrestodelcarlino.it