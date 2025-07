Tramvia cantieri entro fine anno | Soluzioni condivise sull’opera

Dopo mesi di polemiche e ostacoli, si apre una nuova speranza per la tramvia, che entro fine anno vedrà finalmente i cantieri avviarsi. Un percorso condiviso, frutto di dialogo e collaborazione tra tutte le forze politiche, punta a risolvere criticità e valorizzare gli spazi urbani. È il momento di mettere da parte le divisioni e lavorare uniti per un futuro più sostenibile e accessibile. La tramvia di nuovo alla ribalta della città...

Lasciarsi alle spalle le polemiche e dare vita a un cammino condiviso che porti all’apertura dei cantieri entro la fine dell’anno. Questo il quadro emerso dall’ultimo consiglio comunale nel quale tutta l’opposizione di centrosinistra (Pd, M5S, Nucciotti Sindaco e Italia Viva) ha presentato una mozione "per un capolinea e un tracciato finale in grado di minimizzare le criticità e rigenerare gli spazi urbani". Tramvia di nuovo alla ribalta della cronaca, quindi, in particolare il tratto che dalle Piagge arriverà a Campi con capolinea in piazza Aldo Moro. Da qui la mozione condivisa tra le forze politiche, ma che ricalcava quella presentata dal solo Pd lo scorso autunno e dalla quale si era generata la crisi politica che aveva portato all’estromissione del Movimento 5 Stelle dalla giunta Tagliaferri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, cantieri entro fine anno: "Soluzioni condivise sull’opera"

