Lo zelo di Nicola Gratteri

Lo zelo di Nicola Gratteri emerge come un faro di integrità e dedizione in un Paese spesso afflitto da ambiguità. La sua costanza nel dedicare ogni momento alla lotta contro le mafie, anche a rischio delle proprie vacanze, testimonia un impegno non comune. La sua presenza televisiva, lontana dai riflettori del glamour, sottolinea la volontà di sensibilizzare e formare le nuove generazioni. Un esempio che ispira e rinnova la fiducia nelle istituzioni e nella società civile.

Uno legge le intenzioni del magistrato Nicola Gratteri, capo della pubblica accusa nientemeno che in una città come Napoli, e si congratula volentieri col Paese per la sua capacità di sapersi scegliere i dirigenti. Legge che Gratteri salta sempre le vacanze, ma proprio sempre, per andare a parlare nelle scuole contro le mafie. E si conferma nel giudizio. Apprende che farà quattro puntate in televisione, senza certo ballare con le stelle, soltanto a fini altamente educativi contro la delinquenza del mondo, esatto, di tutto il mondo, perché Gratteri per meno non si spreca. Ed ecco che ne apprezza vieppiù lo zelo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lo zelo di Nicola Gratteri

