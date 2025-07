scrittrici tra parentesi al verzura il loro podcast

Voci fuori dalle righe, storie che sfidano le convenzioni: al Teatro di Verzura, arriva “Gagliarda Potenza”, il podcast che esplora Goliarda Sapienza e altre scrittrici meno note ma incredibilmente affascinanti. Questa sera alle 21, nel giardino dell’ex Convento delle Oblate a Borgo a Mozzano, un evento speciale curato dal collettivo Mis(s)sconosciute, in collaborazione con Feltrinelli Librerie e Oriental Book Club. Un’occasione unica per scoprire voci femminili che meritano di essere ascoltate e ricordate.

Voci fuori dalle righe, storie fuori dalle parentesi: al Teatro di Verzura arriva “ Gagliarda Potenza ”, il podcast su Goliarda Sapienza e su altre scrittrici meno conosciute. Stasera alle 21, il giardino dell’ex Convento delle Oblate a Borgo a Mozzano ospita una nuova serata a cura del collettivo di autrici Mis(s)sconosciute, ideatrici e voci del podcast. L’evento è organizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie e Oriental Book Club di Pisa, con la promozione a cura dell’associazione Frida. Gagliarda Potenza è una serie audio firmata da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio, le tre voci dietro Mis(S)conosciute - Scrittrici tra parentesi, podcast nato per raccontare storie di autrici poco conosciute degli ultimi 60 anni, ma capaci di lasciare un segno indelebile in chi le scopre. 🔗 Leggi su Lanazione.it