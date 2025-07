Se il tycoon fa franare i racconti della destra

suo impatto sulla scena politica e sociale. Con il tempo che stringe e le tensioni alle stelle, l’Italia si trova a un bivio cruciale, dove ogni mossa potrebbe definire il futuro del Paese. È il momento di capire come questa crisi possa trasformarsi in opportunità o in ulteriore instabilità.

Solo adesso, a ridosso di una scadenza fatale e sotto la spada di Damocle di una nuova lettera-ultimatum, il governo italiano comincia a percepire la portata dello. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Se il tycoon fa franare i racconti della destra

