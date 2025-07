FiPiLi due viadotti sotto la lente | Lavori previsti e già iniziati

La Città Metropolitana di Firenze ha dato il via a interventi strategici sui viadotti della FiPiLi, affidati a Avr Spa. Dopo un’attenta pianificazione e i primi lavori avviati il 18 giugno, si concretizzano importanti azioni di sicurezza per garantire la stabilità delle infrastrutture. Con un impegno di 90 giorni, questi interventi rappresentano un passo decisivo per la tutela della viabilità e dei cittadini. La sicurezza stradale è una priorità che non può attendere.

La Città Metropolitana di Firenze ribadisce che sono stati affidati a Avr Spa, già incaricato del servizio di manutenzione in Global Service, esercitando l’opzione contrattuale prevista, gli interventi straordinari di messa in sicurezza di due viadotti della FiPiLi. "Entrambi gli interventi sono iniziati il 18 giugno e hanno durata 90 giorni, mentre i servizi tecnici correlati che li precedono sono stati avviati il 23 aprile, acclarata la loro urgenza – commenta Emma Donnini, consigliera metropolitana delegata alla FiPiLi –. Non so a che gioco stanno giocando i consiglieri di “Per il cambiamento“, che danno la botta e nascondono la mano, per giunta dopo averla alzata per votare i provvedimenti adottati dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze il 25 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FiPiLi, due viadotti sotto la lente: "Lavori previsti e già iniziati"

