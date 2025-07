Rovellasca colluttazione tra albanesi | i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale

Una semplice lite tra due connazionali si trasforma in una scoperta scioccante: i carabinieri di Appiano Gentile trovano un arsenale clandestino durante un intervento a Rovellasca. La denuncia di un alterco tra Oltion Brahimaj e un altro giovane ha portato all’arresto e alla scoperta di un vero e proprio deposito di armi illegalmente detenute. Un episodio che scuote la sicurezza della comunità , rivelando quanto possa essere sottile il confine tra normale convivenza e rischio.

Rovellasca – Una lite tra due connazionali ha portato i carabinieri di Appiano Gentile a scoprire un piccolo arsenale di armi clandestine, con l’arresto di un albanese di 36 anni, Oltion Brahimaj, residente a Lomazzo ma domiciliato a Rovellasca. I militari sono intervenuti domenica pomeriggio verso le 17.30 in via Cavour, dove l’uomo aveva litigato con un connazionale di 28 anni, anche lui di Rovellasca, con cui pare ci fossero pregressi rancori. Colpo sferrato col calcio di una pistola. Durante la discussione, il ventottenne ha ripreso con il cellulare Brahimaj, che ha reagito sferrandogli in faccia un colpo con il calcio di una pistola, che lo ha ferito a uno zigomo, per poi minacciarlo di morte e allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it