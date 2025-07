Ponte chiuso | è protesta | Anni di incuria

Il ponte dei Tomberli, simbolo di decenni di incuria e trascuratezza, rimane chiuso al traffico e ai pedoni da oltre un mese. La protesta dei consiglieri di opposizione Marco Colzi, Gianni Vinattieri e Monia Catalano evidenzia come questa chiusura sia il risultato di anni di abbandono. La vicenda solleva una domanda urgente: sarĂ finalmente il momento di intervenire per restituire sicurezza e vitalitĂ a un patrimonio fondamentale per Signa?

"La chiusura del ponte dei Tomberli? Frutto di anni di incuria". A dirlo i consiglieri di opposizione Marco Colzi (Fratelli di Signa), Gianni Vinattieri e Monia Catalano (Uniti per Signa) che ieri hanno organizzato un sopralluogo proprio al ponte, vietato a veicoli e pedoni dal 20 giugno per "importanti criticitĂ strutturali" tali da renderne impossibile il restauro. Contestualmente, sempre con un’ordinanza, il Comune ha posto un limite a 26 tonnellate per il ponte di via delle Molina. "Che quanto accaduto nasca dall’incuria lo dice la relazione dell’ingegnere, che ha fatto scattare la chiusura – ha spiegato Gianni Vinattieri -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte chiuso: è protesta: "Anni di incuria"

