Il detenuto latitante | Lo studio era una scusa per poter usare internet e pianificare la fuga

Un’inaspettata fuga ha sconvolto Ancona, portando alla luce un intreccio di inganni e pianificazioni clandestine. Andrea Cavallari, il giovane latitante coinvolto nella tragica strage di Corinaldo, ha sfruttato lo studio come copertura per usare internet e preparare la sua evasione. La comunità si interroga: chi sono i veri responsabili? E quale sarà il verdetto definitivo nel processo d'appello?

Ancona, 8 luglio 2025 – Fiducia nella giustizia non ne ha e attende che in Apello, quelli che chiama "i veri responsabili per i morti della Lanterna" il verdetto non sia di assoluzione come per il primo grado. Fazio Fabini, il papà di Emma, 14 anni di Senigallia, una delle sei vittime della strage di Corinaldo, ha saputo come tutti dell' evasione di Andrea Cavallari, il giovane 26enne della Bassa Modenese che faceva parte della banda dello spray che agì nella discoteca Lanterna Azzurra. Cavallari è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione ma giovedì, durante un permesso che gli era stato concesso dal magistrato di sorveglianza per andare a discutere la tesi in Scienze Giuridiche, è uscito dal carcere bolognese della Dozza senza più fare rientro.