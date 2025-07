La pelletteria non esce dal tunnel in Toscana la metà delle chiusure d’Italia

La pelletteria toscana si trova ancora nel tunnel, combattendo tra cali di vendite e mercati in flessione. I dati del primo trimestre 2025, presentati da Assopellettieri, svelano un settore in difficoltà , con una diminuzione complessiva delle esportazioni e del commercio al dettaglio. Tuttavia, in questo contesto sfidante, si apre anche la possibilità di nuove strategie e innovazioni. La strada per il rilancio è ancora lunga, ma non impossibile.

Firenze, 8 luglio 2025 – Pelletteria, non si vede ancora l’uscita dal tunnel. Assopellettieri presenta i dati del primo trimestre 2025; ed è ancora difficile trovare una via d’uscita. Pesano il calo delle vendite all’estero -8,5% con un pesante -17,5% dei mercati asiatici, e la riduzione del 4,4% per quanto riguarda il commercio al dettaglio in Italia. L’associazione nata in seno a Confindustria e guidata da Claudia Sequi ha dato un quadro a tinte fosche della situazione, con particolare riguardo per la Toscana, che è la locomotiva del comparto, ed è in profonda difficoltĂ . Le cifre parlano di una regione nella quale si registrano piĂą della metĂ delle chiusure – 24: di tutto il resto d’Italia (46 aziende in meno). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pelletteria non esce dal tunnel, in Toscana la metĂ delle chiusure d’Italia

