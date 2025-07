Materazzi | Il Fluminense arriverà in finale del Mondiale per Club

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha espresso il suo entusiasmo per il Mondiale per Club, apprezzandone l’atmosfera vibrante e la partecipazione di grandi squadre. Con una previsione che accende l’anticipazione, Materazzi vede il Fluminense trionfare in finale, portando un tocco di sorpresa e passione nel prestigioso torneo. Il calcio, come sempre, si conferma uno sport capace di emozionare e sorprendere gli appassionati di tutto il mondo.

Marco Materazzi ha apprezzato il Mondiale per Club e ne ha parlato molto bene sul sito della FIFA. L’ex calciatore dell’Inter ha fatto la previsione della finale. FINALE – L’ Inter è uscita agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense dopo una netta sconfitta per 2-0. Marco Materazzi ha fatto una previsione: «Il torneo è davvero bello perché molte persone frequentano lo stadio. Real Madrid contro PSG Paris Saint-Germain è una partita importante e quindi non è facile prevedere la finalista. Dall’altra parte abbiamo il Fluminense, penso che giochino molto bene e poi possano arrivare in finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Materazzi: «Il Fluminense arriverà in finale del Mondiale per Club»

