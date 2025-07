Gene Gnocchi Ironia sul palco senza sconti

Preparati a ridere senza filtri: questa sera, al Torrione di Santa Brigida di Empoli, Gene Gnocchi torna a conquistare il pubblico con la sua ironia tagliente e senza sconti. Alle 21.30, il comico emiliano salirà sul palcoscenico per presentare "Una crepa nel crepuscolo", un’ironica confessione che smaschera vizi e contraddizioni della società con il suo tipico stile surreale e graffiante. Una serata imperdibile per gli amanti dell’umorismo dissacrante.

EMPOLI Ospite di spicco stasera al Torrione di Santa Brigida ad Empoli per uno degli eventi di punti del cartellone del Luglio Empolese. Alle 21.30 sul palcoscenico sotto le stelle salirĂ infatti, Gene Gnocchi, che porterĂ in scena "Una crepa nel crepuscolo, un'ironica confessione senza sconti". Una serie di considerazioni graffianti e surreali attraverso le quali, tra contraddizioni e vizi, il famoso comico e cabarettista emiliano fa pelo e contropelo alla nostra storia. L'artista mette nel mirino personaggi famosi, mode passeggere e abitudini della societĂ contemporanea che ormai gli vanno strette.

