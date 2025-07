conad investe in centro a prato con il negozio per animali previste 8 assunzioni

Prato si prepara a una trasformazione innovativa: al posto del vecchio Doors, uno dei simboli della città, nascerà un nuovo centro dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Conad investe nel cuore di Prato, aprendo un negozio per animali che creerà otto nuove opportunità di lavoro. Un progetto che non solo valorizza il centro storico, ma rafforza anche il legame tra comunità e affetti più fedeli. La speranza è di aiutare la città a crescere e a guardare al futuro con entusiasmo.

Prato, 8 luglio 2025 – Dove un tempo c’era il Doors, storico pub affacciato su piazza Mercatale e chiuso da tempo, nascerà una nuova attività che guarda al futuro e agli affetti più fedeli: gli animali domestici. È qui, in uno dei luoghi simbolo del centro, che la famiglia Signorini, titolare dei supermercati Conad, tramite la società Signo ha deciso di scommettere ancora sulla città. Un progetto ambizioso, che punta non solo a valorizzare un fondo storico in una delle piazze più belle di Prato, ma anche a creare nuova occupazione. Il fondo acquistato, accanto alla sede della Cgil, misura circa 320 metri quadrati e sarà completamente ristrutturato nei prossimi mesi per ospitare un pet store di nuova generazione: vendita di cibo e accessori per animali, ma anche un servizio di toelettatura completo. 🔗 Leggi su Lanazione.it