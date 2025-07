Dopo salvataggio e parcheggi sul litorale arrivano i bagni | Aree più pulite e decorose

Dopo aver migliorato il salvataggio e i parcheggi sul litorale, arrivano anche i nuovi bagni e le aree più pulite e decorose. Sebbene restino alcune criticità, Palazzo di Città si impegna a valorizzare la splendida costa di Bari, lavorando costantemente per rendere il lungomare più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori. Un passo importante verso un mare di opportunità e bellezza per tutta la città.

Le criticità sono ancora tante, ma da parte di Palazzo di Città c?è la volontà di valorizzare i tratti costieri di Bari. Si sta, quindi, intervenendo sul litorale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dopo salvataggio e parcheggi sul litorale arrivano i bagni: «Aree più pulite e decorose»

