Rocca commissario per il progetto Novo Nordisk | Finalmente si torna a investire nel Lazio – Il video

Finalmente, il Lazio torna protagonista con l’annuncio di un importante investimento di Novo Nordisk, guidato dal commissario Rocca. Un risultato che testimonia come l’ascolto e la determinazione possano portare a opportunità di crescita, occupazione e benessere sociale. Questo successo è la conferma di una politica economica fatta di passi concreti e ascolto attento alle esigenze del territorio. La ripresa è ormai in atto e promette un futuro più prospero per tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2025 "Un risultato straordinario per il territorio, sta dando prova di capacità di ascolto, di attenzione a chi fa impresa, a chi investe perché sono opportunità di crescita economica quindi anche di posti di lavoro e benessere sociale. Questo è un successo di una politica economica che noi abbiamo fatto a piccoli passi, senza mai cedere di un millimetro, fatta di ascolto ai territori, fino a poco tempo fa dalla Valle del Sacco e da Anagni si scappava, invece oggi abbiamo dimostrato che si può tornare ad investire facendo impresa. Mi sento onorato e responsabilizzato da questa scelta del Governo e Novo Nordisk. 🔗 Leggi su Open.online

