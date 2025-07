Valentino ladri nella sua villa a Roma mentre lui era in casa | la guardia spara banditi in fuga

Momenti di tensione e adrenalina hanno travolto la villa romana di Valentino Garavani, quando due ladri hanno tentato di entrare per sottrarre preziosi e gioielli. Valentino, presente in casa, ha assistito alla scena e, nel tentativo di difendere ciò che ama, una guardia ha sparato, facendo fuggire i malviventi. Un episodio che scuote ancora di più l’immagine dell’icona della moda e la sicurezza del suo patrimonio.

Momenti di paura nella villa romana dello stilista Valentino Garavani dove domenica pomeriggio una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione per rubare gioielli e altri preziosi del creatore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga

In questa notizia si parla di: valentino - ladri - villa - roma

Quattro spacciatori sono stati arrestati a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma, grazie all’app YouPol della Polizia di Stato, che consente di segnalare in tempo reale – anche in forma anonima – episodi di spaccio, atti di bullismo e violenze. A seguito di Vai su Facebook

Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga; Il maxi furto senza effrazione da Valentino, caccia alla banda e l'ipotesi dei falsi clienti del bed and breakfast; Maxi-furto a Valentino in centro a Roma: borse per 140 mila euro. Massimo Ferrero: “Non ho sentito niente”.

Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga - Momenti di paura nella villa romana dello stilista Valentino Garavani dove domenica pomeriggio una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione per rubare gioielli e altri preziosi del ... Scrive ilmessaggero.it

Ladri e rom si aggirano fra le case. Allarme sciacallaggio dopo l'esplosione a Roma - Non c'è pace per il Prenestino: dopo la terribile esplosione e i danni ai palazzi, adesso si temono i ladri Sono giornate terribili per i residenti del Prenestino. Scrive msn.com