Meloni obbliga l’opposizione a scegliere tra Conte e Schlein

Il panorama politico italiano si infiamma: Meloni mette l’opposizione di fronte a una scelta cruciale tra Conte e Schlein. Mentre la legge elettorale si avvicina, con il suo potenziale impatto sugli equilibri, gli italiani si chiedono quale figura guiderà il paese nelle prossime sfide. Una decisione che potrebbe ridefinire il futuro politico del nostro Paese, lasciando tutti con il fiato sospeso e la domanda aperta: chi emergerà vincitore?

Sulla legge elettorale il 28 gennaio avevamo scritto: «L'ipotesi potrebbe essere questa: la coalizione che raggiunge il quaranta per cento ottiene il cinquantacinque per cento dei seggi. In ogni caso, se l'ipotesi diventerà legge, gli italiani troveranno sulla scheda i nomi di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, ma vedremo che quest'ultima cosa non è così scontata: il presidente del Consiglio verrebbe dunque indicato (non eletto) dagli elettori in uno scontro diretto tra le due leader». Sei mesi dopo, quell'indiscrezione è stata autorevolmente confermata dalla presidente del Consiglio, più o meno con le stesse parole, specificando che la riforma non sarà del governo, quindi – aggiungiamo noi – dei partiti che sorreggono l'esecutivo: ma non fa differenza.