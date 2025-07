Von der Leyen su mozione sfiducia | Nessuno dimenticherà bare Bergamo ai tempi del Covid – Il video

In un momento storico segnato da drammatici ricordi, Ursula von der Leyen ricorda le immagini strazianti di Bergamo durante il Covid, sottolineando l’importanza di memoria e solidarietà. La presidente della Commissione europea ha sottolineato come quelle tragedie rimangano impresse nella coscienza collettiva, ricordandoci la necessità di rafforzare l’unità europea per affrontare future crisi. Un monito che invita tutti noi a non dimenticare, ma a imparare e agire.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "Nessuno di noi dimenticherà mai le tragiche immagini dei camion militari che attraversavano Bergamo di notte, carichi di cadaveri. O quando furono imposti i lockdown, furono chiuse le frontiere, e si lottò per le attrezzature sanitarie e protettive cruciali". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo, che ha fatto seguito a quello di Gheorghe Piperea, europarlamentare di Ecr e firmatario della mozione di sfiducia contro di lei, in cui risalta l'accusa di gestione opaca della crisi pandemica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: leyen - nessuno - dimenticherà - bergamo

Il dibattito all'Eurocamera dopo l'iniziativa dell'eurodeputato Piperea (Ecr) a seguito del Pfizergate. La presidente della Commissione europea: "Con Pfizer nessun contratto inappropriato, nessuno dimenticherà le bare a Bergamo". Il voto il 10 luglio Vai su X

"Elisabetta Belloni sta per lasciare il gabinetto della presidente von der Leyen". Lo ha riferito una portavoce dell'esecutivo europeo, Arianna Podestà, confermando un'anticipazione di Repubblica. Belloni ricopriva l'incarico di Chief Diplomatic Adviser della pre Vai su Facebook

Von der Leyen su mozione sfiducia: Nessuno dimenticherà bare Bergamo ai tempi del Covid; Von der Leyen su mozione sfiducia: “Nessuno dimenticherà bare Bergamo ai tempi del Covid”; Von der Leyen si difende dalla mozione di sfiducia: Attacchi dagli amici di Putin. Contro di me il manuale degli estremisti.