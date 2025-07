Salento don Dario va via | nuovo incarico a Molfetta per il prete anti-spaccio

Don Dario Donateo, il giovane sacerdote di Alliste noto per il suo impegno contro lo spaccio, si prepara a una nuova sfida: assumere un ruolo importante come educatore presso il seminario regionale di Molfetta. Con questa promozione, il don continuerà a mettere al centro la sua passione per la lotta sociale, rafforzando il suo impegno nel sostenere le giovani generazioni e costruire un futuro più sicuro.

