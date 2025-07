Milan Chaka Traoré nel mirino del Kocaelispor | sondaggio dalla Turchia per l’esterno ivoriano

Il futuro di Chaka Traoré al Milan sembra essere sempre più in bilico, con il Kocaelispor che si fa avanti come possibile nuova destinazione. L’ester­no ivoriano, giovane talento rossonero, sta attirando l’attenzione del club turco che avrebbe già avviato i primi contatti. La notizia scuote il mondo del calcio e i tifosi si chiedono: sarà questa la svolta decisiva per la carriera di Traoré? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!

Alessandro De Felice 07 lug 2025, 23:54 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 23:55 Il giovane esterno ivoriano del Milan nel mirino del Kocaelispor: primi contatti con il club turco e possibile addio ai rossoneri. Chaka Traoré è finito nel mirino del Kocaelispor, club turco di seconda divisione. Nelle scorse ore la dirigenza turca avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con l'entourage del giocatore per valutarne la disponibilità a un trasferimento in prestito nella stagione in corso. Traoré, ivoriano classe 2004, ha proseguito il suo percorso di crescita nel Milan Futuro, in Serie C nella passata stagione, collezionando in totale 2 goal e 6 assist in 25 presenze tra campionato, Coppa Italia e playout.

