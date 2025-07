L’incubo di un pensionato | Aggressioni in serie da mio figlio | aiutateci

In un’Italia che troppo spesso ignora le sfide invisibili della salute mentale, un pensionato di Macerata si trova a vivere un incubo quotidiano. La lotta per gestire la malattia del proprio figlio, affetto da schizofrenia e ormai fuori controllo, diventa una corsa contro il tempo. Un appello disperato che svela un problema ancora troppo delicato e poco affrontato. È il momento di ascoltare, capire e agire per cambiare questa drammatica realtà.

Macerata, 8 luglio 2025 – “Mio figlio è affetto da schizofrenia, non riesco più a gestirlo. Io ho 74 anni, lui 31. La situazione è diventata fuori controllo. La malattia lo rende aggressivo. ormai prendo le botte regolarmente, sono costretto a chiudermi in bagno per ore. Sto cercando da tempo una struttura che possa curarlo”. È il disperato appello di un pensionato maceratese, padre di un ragazzo schizofrenico. A 14 anni il primo episodio grave di epilessia, poi si è aggiunta la malattia mentale, peggiorata – secondo il padre – dopo che il figlio è stato vittima di bullismo. Il 74enne, vedovo da 24 anni, si è sempre preso cura con amore di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incubo di un pensionato: “Aggressioni in serie da mio figlio: aiutateci”

