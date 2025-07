il vermouth che non passa mai di moda

Il vermouth, un ingrediente intramontabile e simbolo della tradizione italiana, sta vivendo una rinascita che sorprende e affascina. Non più solo protagonista di cocktail iconici come il Negroni, ma anche oggetto di riscoperta tra appassionati e bartender di tutto il mondo, il vermouth piemontese Igp nel 2024 ha registrato un fatturato superiore a 172 milioni di euro con 5,1 milioni di bottiglie vendute, confermando la sua grande?a e il suo ruolo di protagonista nel panorama spumante italiano.

