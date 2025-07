Nottingham Forest nomina EDU come capo del calcio globale

Nel mondo del calcio internazionale, le grandi novità non si fermano mai. Nottingham Forest ha appena annunciato una mossa strategica di grande impatto: la nomina di Edu Gaspar come capo del calcio globale. Ex centrocampista di Arsenal e Brasile, con un bagaglio di esperienze tra club e Nazionale, Edu si prepara a guidare il club verso nuove sfide. Ma quali sono le sue prime mosse e obiettivi? Scopriamolo insieme.

2025-07-07 19:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Nottingham Forest ha confermato la nomina di Edu Gaspar come capo del calcio globale. L’ex centrocampista dell’Arsenal e Brasile ha ricoperto diversi ruoli esecutivi da quando la sua carriera da giocatore si è conclusa. Avendo precedentemente lavorato come direttore sportivo presso Corinthians e come coordinatore generale della squadra nazionale brasiliana, Edu è diventato direttore tecnico dell’Arsenal a luglio 2019 prima di passare al ruolo di direttore sportivo nel novembre 2022. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: nottingham - forest - nomina - capo

Nottingham Forest, l’attaccante Awoniyi sbatte contro il palo, rientra in campo e va in coma (VIDEO) - Durante il match tra Nottingham Forest e Leicester, l’attaccante Taiwo Awoniyi ha subito un brutto infortunio dopo aver colpito il palo in un tentativo di segnare.

Il Nottingham Forest assume il direttore sportivo italiano; L'audace inseguimento della Roma per il boss del Nottingham Forest scatena onde d'urto nel mondo del calcio..

Ora è ufficiale, Lina Souloukou riparte dalla Premier - MSN - Il Nottingham Forest ha annunciato la nomina di Lina Souloukou come nuovo CEO, con decorrenza dal 5 gennaio 2025. Si legge su msn.com

Lina Souloukou è la nuova amministratrice delegata del Nottingham Forest - Dopo la nomina di Ivan Juric alla guida del Southampton, un altro ex membro dello staff della Roma sbarca in Premier League. Si legge su lettera43.it