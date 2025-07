Matteo Giuggioli | Repetto? Sei un mito vediamoci

Matteo Giuggioli, un vero talento emergente del cinema e della serialità italiana, conquista il pubblico con la sua versatilità e profondità. Originario di Rho, un romanticone dai toni mutevoli, ha già raccolto numerosi premi grazie alla sua interpretazione nella serie su Sky dedicata agli 883. Non ancora 25 anni, ma un talento che promette di brillare ancora a lungo: lui è il volto nuovo che stiamo aspettando.

Non ama le vacanze, arriva dalla provincia milanese, è un romanticone, passa dai toni leggeri a quelli drammatici, sicuramente uno degli astri nascenti del cinema e della serialità italiana è lui: Matteo Oscar Giuggioli. Non ancora 25enne, l’attore nato a Rho è diventato popolare e pluri-premiato grazie alla serie andata in onda su Sky sulla nascita del successo degli 883. Lui interpretava il biondino, Mauro Repetto, quello che a un certo punto era sparito. Dopo quel ruolo, che avrà un sequel le cui riprese iniziano oggi, ha avuto tantissime richieste. Tutto inizia a sedici anni, quando frequenta corsi di canto e danza e poi si iscrive al suo primo corso di recitazione («in una sala di teatro mi sento più sincero, libero e a mio agio che di giorno quando vivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it