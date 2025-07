Oca verso il corteo Conto alla rovescia sabato in notturna la grande sfilata

che desidera regalare a cittadini e visitatori un’atmosfera magica e coinvolgente sotto le stelle. La notte si anima di luci, musica e colori, mentre il corteo si prepara a sfilare, portando con sé l’orgoglio e la tradizione di una comunità che non vede l’ora di vivere un momento indimenticabile. Questa sera, l’attesa si trasforma in festa: tutto è pronto per celebrare la vittoria e la passione che unisce tutti noi.

Fervono i preparativi in Fontebranda dopo la vittoria nel Palio del 3 luglio. L’emozione e l’euforia per l’arrivo al bandierino in solitaria di Diodoro e Tittia sono all’ennesima potenza e gli ocaioli sono pronti a riversarle tutte nel corteo della vittoria. Un appuntamento sempre particolarmente atteso da un popolo in festa, che si svolgerà sabato sera, con partenza alle 21 da San Domenico. Una scelta, quella dell’orario, presa dalla dirigenza, per andare incontro ai contradaioli di tutte le età, viste le alte temperature di questi giorni, difficili da sopportare in particolare per i meno giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oca verso il corteo. Conto alla rovescia, sabato in notturna la grande sfilata

