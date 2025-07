Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | morta una sommelier di 31 anni ferite altre 9 persone Tra le ipotesi il maltempo

terracina che si trovavano a gustare una cena sotto le stelle. Improvvisamente, un drammatico crollo ha sconvolto il cuore della città: il tetto del ristorante stellato Essenza si è sgretolato, provocando una tragedia. Una giovane sommelier di 31 anni ha perso la vita, mentre altre nove persone sono rimaste ferite. Le ipotesi avanzate puntano al maltempo come causa di questa terribile disgrazia. La comunità si stringe nel dolore e nell’incertezza.

TERRACINA (LT) Sono le 21.30 di ieri sera, in una calda serata di luglio. Il cielo è terso, le vie del centro animate da famiglie a passeggio, comitive di turisti, coppie mano nella mano con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 9 persone. Tra le ipotesi il maltempo

In questa notizia si parla di: terracina - crolla - tetto - ristorante

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

A TERRACINA - Crolla il tetto di un ristorante: morta una dipendente del locale, diversi i feriti https://ift.tt/Mw9WE5v Vai su X

Almeno sette feriti, di cui una ragazza in gravi condizioni, dopo il crollo del tetto al ristorante stellato Essenza di Terracina. Si scava tra le macerie per estrarre i clienti sopravvissuti Vai su Facebook

Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, almeno sette feriti; Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, una decina di feriti; Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa.

Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, almeno sette feriti - È crollato il tetto di un noto ristorante nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Come scrive ansa.it

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una ragazza di 30 anni, ferite altre 10 persone. Tra le ipotesi il maltempo - È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano ... Lo riporta msn.com