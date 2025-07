L' Inter vende Sankovic E spinge Jashari al Milan

L'Inter compie mosse strategiche di mercato, cede Stankovic al Bruges con un'opzione di recompra e spalanca le porte a Jashari, desideroso di vestire il rossonero. Mentre l'affare Jashari si avvicina alla svolta, anche le trattative per il terzino sinistro, con Theo Hernandez, sono in evoluzione. Il mercato di gennaio si preannuncia caldo: scopriamo insieme i dettagli delle ultime operazioni e le prospettive future delle big milanesi.

’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra. I nerazzurri fanno così un favore anche ai cugini del Milan, che insiste Ardon Jashari, 22enne centrocampista proprio del Bruges. Lo svizzero spinge per trasferirsi in rossonero, il club belga continua a chiedere oltre 35 milioni di euro, ma i segnali sono positivi. Per quanto riguarda il capitolo terzino sinistro, con Theo Hernandez (27) prossimo al passaggio in Arabia Saudita all’Al Hilal di Simone Inzaghi, il nome nuovo è quello di Archie Brown (23), difensore inglese del Gent. Tare, comunque, vuole rinforzare anche l’attacco e porta avanti i contatti con Dusan Vlahovic (25), sempre in uscita dalla Juventus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan

