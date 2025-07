Botte sul lungomare e agli agenti | arrestato

Una giornata apparentemente tranquilla si trasforma in una scena di tensione sul lungomare di Civitanova Marche, dove un incidente e un rifiuto si trasformano in violenza. La folla si raduna mentre un giovane, dopo aver richiesto un fazzoletto e essere stato rifiutato, perde il controllo e aggredisce i passanti. La situazione degenera rapidamente, portando all'arresto di un 23enne: un episodio che scuote la comunità locale e mette in allerta le forze dell'ordine.

Civitanova Marche, 8 luglio 2025 – Cade dallo scooter sul lungomare e si ferisce. Chiede un fazzoletto a tre ragazzi, che passavano da quelle parti insieme con un gruppo di amici, e quando loro dicono di non averne lui li aggredisce. Un giovane si mette in mezzo e così scoppia il caos nei pressi del parcheggio tra gli stabilimenti Hosvi e Galliano. Alla fine un 23enne, italiano di origine magrebine, viene portato in commissariato e arrestato, dopo che si è scagliato pure contro gli agenti, dando in escandescenze e danneggiando anche i mobili del commissariato. È quanto accaduto l’altra notte, poco dopo mezzanotte e mezza, sul lungomare centro, dove era stata segnalata una aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte sul lungomare e agli agenti: arrestato

In questa notizia si parla di: lungomare - agenti - arrestato - botte

