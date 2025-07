Palio le 10 al canape per l’Assunta I numeri e le strategie in camp o

Il Palio dell’Assunta si avvicina, e le dieci contrade protagoniste si preparano a incrociare i muscoli e le strategie in campo. La sfida promette emozioni intense: tra vecchie glorie e nuove ambizioni, ogni mossa conta. La Pantera, assente dal 2006, torna a correre con la determinazione di conquistare il trofeo. In questo clima di attesa, tutto è possibile: il Palio potrebbe riservare sorprese proprio dietro l’angolo.

Siena, 8 luglio 2025 – Eccole, le dieci protagoniste per il prossimo Palio dell’Assunta. Per tutte e dieci poco più di un mese per preparare al meglio questa Carriera. La Pantera, che non vince dal 2 luglio 2006 (Choci e Brio), ha l’avversaria in Campo ma anche tutta la voglia di vincere. Un Palio “bifronte” che sarà dipanato in parte dopo l’assegnazione. Prosegue il rapporto con Tremendo ma Scompiglio con il cavallo giusto può tornare in Stalloreggi. La Tartuca potrebbe proseguire con Brigante, ma è ovvio che Tittia è dietro l’angolo. Non vince dallo straordinario del 20 ottobre 2018 (Remorex e Tempesta) e può fare una Carriera senza guardare l’avversaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it