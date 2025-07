Centro di raccolta rifiuti Inaugurato il servizio in località Pian dell’Asso

Al taglio del nastro, erano presenti autorità locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per celebrare un passo importante verso un ambiente più sostenibile. Il nuovo centro di raccolta in località Pian dell’Asso rappresenta un investimento strategico per migliorare la gestione dei rifiuti e sensibilizzare la comunità alla tutela del territorio. Un esempio concreto di come i fondi del PNRR possano fare la differenza.

È stato inaugurato il nuovo centro di raccolta in località Pian dell'Asso, lungo la strada di Riguardo. Realizzata anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un investimento di 730mila euro, di cui circa 300mila euro di finanziamento Pnrr; la nuova infrastruttura rafforza i servizi ambientali a disposizione della cittadinanza, offrendo un impianto moderno, funzionale e all'avanguardia. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Silvio Franceschelli, l'assessore all'ambiente Davide Giorni, il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e il direttore di Ato Toscana Sud Enzo Tacconi.

