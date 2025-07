Arrivate le basi della diga | così sarà protetto il rigassificatore quando il mare è in burrasca

Arrivato al porto di Ravenna, ‘Kugira II’ segna un passo decisivo nella protezione del rigassificatore di Snam, uno dei maggiori investimenti energetici in Italia. Questa imponente struttura galleggiante è fondamentale per assicurare la sicurezza durante le burrasche marine, garantendo il funzionamento in piena efficienza anche nelle condizioni più avverse. La sua installazione rappresenta un esempio di eccellenza ingegneristica e di attenzione alla sostenibilità energetica del paese.

Ravenna, 8 luglio 2025 – È arrivato ieri al porto di Ravenna ‘Kugira II’, il bacino galleggiante su cui saranno costruiti i cassoni della diga frangiflutti che proteggerà dalle condizioni meteo marine avverse il rigassificatore di Snam realizzato al largo di Punta Marina. L’impianto, di cui è già entrata in funzione la parte commerciale, rappresenta un investimento di 1 miliardo e 300 milioni di euro e ha visto impegnate le aziende Rosetti Marino, Micoperi e Saipem. Partito da Cadice, in Spagna, Kugira II ha impiegato una ventina di giorni per raggiungere le acque di fronte a Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrivate le basi della diga: così sarà protetto il rigassificatore quando il mare è in burrasca

In questa notizia si parla di: rigassificatore - diga - arrivate - basi

