Von der Leyen | Su vaccini nessun contratto inappropriato negoziati in tandem con i 27 – Il video

La Commissaria von der Leyen chiarisce con trasparenza e fermezza: nessun contratto sui vaccini è stato negoziato in modo scorretto o segreto. Le trattative sono state condotte in stretta collaborazione con i 27 Stati membri, ciascuno autonomo nelle proprie decisioni. La trasparenza e l'integrità sono alla base di ogni passo. Questo impegno garantisce che l'intera procedura sia stata equa e chiara, rafforzando la fiducia dei cittadini europei.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "Le negoziazioni dei contratti sono state condotte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri: ogni singolo contratto negoziato è stato esaminato in dettaglio nelle capitali prima di essere firmato da ciascuno dei 27 Stati membri. Non ci sono stati segreti, clausole nascoste, né obblighi di acquisto per gli Stati membri. Tutti i 27 Stati membri hanno deciso autonomamente di acquistare i vaccini. Pertanto, qualsiasi affermazione secondo cui uno Stato membro non fosse a conoscenza dei contratti, dei prezzi o delle quantità è disonesta, semplicemente una bugia". 🔗 Leggi su Open.online