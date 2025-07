L’Ue tratta i dazi con i guanti bianchi mentre Trump indossa i guantoni

L’Europa, sempre pronta a usare le sue armi diplomatiche con fermezza, si mostra ora più cauto di fronte alla sfida di Donald Trump. Contrariamente al passato, quando non ha esitato a sanzionare Russia, Iran e Cina, Bruxelles sembra preferire il compromesso, un approccio che potrebbe indebolire la sua posizione in una partita globale sempre più complessa. La domanda è: l’Europa saprà difendere i propri interessi o si lascerà intimidire dalle mosse unilaterali di Washington?

L’Unione europea non ha mai esitato a colpire con durezza quando si trattava di imporre sanzioni a Russia, Iran e Cina. Ha usato le regole del mercato come armi, affilando le sue sanzioni a seconda del caso geopolitico. Ma ora che a minacciare la sua economia è Donald Trump, Bruxelles si scopre troppo educata per difendere i propri interessi. Di fronte alla minaccia dei dazi imposti dalla Casa Bianca, si rifugia nel compromesso, una strategia diplomatica che il presidente degli Stati Uniti sembra accettare solo quando equivale a una resa. L’Unione europea è una superpotenza economica, ma si comporta come fosse un’economia emergente, rinunciando volontariamente all’unico strumento che davvero possiede – l’accesso al suo mercato – nel momento in cui dovrebbe usarlo per difendere sé stessa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it