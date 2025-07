Terracina crolla il tetto del ristorante stellato Essenza | morta una sommelier di 31 anni ferite altre 9 persone

terracina che si trasforma in un dramma improvviso: il tetto del rinomato ristorante stellato Essenza cede, provocando la morte di una giovane sommelier di 31 anni e ferendo altre nove persone. Un’ora tragica che sconvolge la tranquilla città , lasciando senza parole una comunità intera e sollevando interrogativi sulla sicurezza degli edifici di pregio. In questa notte di lutto e paura, si apre un capitolo di dolore e riflessione sulla fragilità dell’immobiliare.

TERRACINA (LT) Sono le 21.30 di ieri sera, in una calda serata di luglio. Il cielo è terso, le vie del centro animate da famiglie a passeggio, comitive di turisti, coppie mano nella mano con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 9 persone

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

A TERRACINA - Crolla il tetto di un ristorante: morta una dipendente del locale, diversi i feriti https://ift.tt/Mw9WE5v Vai su X

Almeno sette feriti, di cui una ragazza in gravi condizioni, dopo il crollo del tetto al ristorante stellato Essenza di Terracina. Si scava tra le macerie per estrarre i clienti sopravvissuti Vai su Facebook

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, un morto e una decina di feriti - Una giovane 30enne è morta per il crollo del tetto di un noto ristorante nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Segnala ansa.it

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una ragazza di 30 anni, ferite altre 10 persone. Tra le ipotesi il maltempo - È improvvisamente crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza" nel pieno centro di Terracina in via Tripoli, non lontano ... Secondo msn.com