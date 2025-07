Novo Nordisk Francesco Rocca commissario straordinario

Il Lazio si conferma protagonista nel settore farmaceutico mondiale grazie a Novo Nordisk, che investe in modo senza precedenti nell’impianto di Anagni. A guidare questa rivoluzione strategica è Francesco Rocca, nominato commissario straordinario dal governo, dimostrando come il territorio e le sue eccellenze siano al centro delle sfide globali. Un passo importante verso un futuro di innovazione e crescita sostenibile, che promette di rafforzare la posizione del Lazio nel panorama internazionale.

Il Lazio consolida il proprio ruolo strategico nel panorama farmaceutico internazionale, grazie a un investimento record da parte della multinazionale danese Novo Nordisk nell’impianto produttivo di Anagni. A guidare l’ambizioso programma sarà il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nominato commissario straordinario con decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, su proposta del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Novo Nordisk, Francesco Rocca commissario straordinario

In questa notizia si parla di: novo - nordisk - francesco - rocca

Giornata internazionale degli studi clinici: il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia - In occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, si evidenzia l’impegno di Novo Nordisk in Italia nella ricerca clinica, al centro della sua strategia per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie croniche e rare.

ROMA - Nuovo investimento “NOVO NORDISK” Insediamento del Presidente Francesco Rocca quale Commissario Straordinario di Governo del programma "NOVO NORDISK ANAGNI”. Sarà un’opportunità per la Provincia di Frosinone con una stima di o Vai su X

ROMA - Nuovo investimento “NOVO NORDISK” Insediamento del Presidente Francesco Rocca quale Commissario Straordinario di Governo del programma “NOVO NORDISK ANAGNI”. Sarà un’opportunità per il Lazio ed in particolare per la nostra Provi Vai su Facebook

Lazio: Francesco Rocca Commissario straordinario per l’ampliamento dello stabilimento Novo Nordisk di Anagni; Novo Nordisk, Francesco Rocca commissario straordinario; Farmaceutica, Francesco Rocca nominato commissario straordinario per l’investimento di Novo Nordisk ad Anagni.

Farmaceutica, Francesco Rocca nominato commissario straordinario per l’investimento di Novo Nordisk ad Anagni - Il presidente della Regione Lazio dovrà garantire tempi certi e ridurre la burocrazia ... Lo riporta milanofinanza.it

Cos’è Novo Nordisk, la multinazionale farmaceutica che può portare 1500 posti di lavoro nel Lazio - Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, nominato commissario straordinario in merito all'investimento da 2 miliardi di euro che la multinazionale farmaceutica ... Come scrive fanpage.it