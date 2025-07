L?onda rosa per Aiello | È la persona giusta

L’onda rosa di Unisalento sta per raggiungere un nuovo traguardo: oggi, il primo ateneo pugliese eleggerà una rettrice. La professoressa Maria Antonietta Aiello, già leader indiscussa, si appresta a consolidare il suo ruolo, dimostrando ancora una volta che la presenza femminile nel mondo accademico è più forte che mai. Questa giornata segna un passo importante verso un futuro più inclusivo e rappresentativo.

Unisalento, Aiello sarà la prima rettrice in Puglia. L'ingegnera venuta dalla Calabria Ecco chi è.

