addio a venanzio nocchi docente e stimato politico se ne va un pezzo di storia

Con la scomparsa di Venanzio Nocchi, Città di Castello perde un gigante della sua storia e un esempio di dedizione totale alla comunità. Uomo di grande cultura e stile, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La memoria di un politico e docente stimato continuerà ad ispirare generazioni future, perché il suo lascito va oltre i confini della memoria: resta vivo nei valori e nelle azioni che ci ha lasciato.

Città di Castello, 8 luglio 2025 – La scomparsa di Venanzio Nocchi, già senatore della Repubblica ed ex sindaco, segna una pagina triste per la sua amata Città di Castello. Un pezzo di storia tifernate se ne va con lui. Elegante, autorevole, sempre pronto al saluto, profondo conoscitore della realtà locale, mai banale, Nocchi è stato un politico di lungo corso, ma anche un intellettuale con una smisurata cultura sia classica che contemporanea. Aveva compiuto 79 anni il 27 aprile. Lo piangono in tanti, rappresentanti istituzionali, mondo della scuola, ex studenti, associazioni culturali stretti in un ideale abbraccio alla famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it