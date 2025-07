Davide Bortoletto morto a 26 anni in un incidente | Aveva fame di crescere credeva nel suo lavoro | così giovane e già titolare di un' attività

Davide Bortoletto, giovane titolare di 26 anni, aveva un sogno: crescere nel suo lavoro con passione e determinazione. Amava la sua moto, ma era sempre prudente, consapevole del valore del duro lavoro e della responsabilità . La sua morte in un incidente ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante vivere ogni momento con intensità e rispetto. La sua storia lascia un segno indelebile nel cuore di tutti.

SAONARA (PADOVA) - Amava la sua moto, ma non è mai stato spericolato. Sapeva manovrarla. Era giovane, ma con la testa sulle spalle. Sapeva cosa significasse la fatica, l?alzarsi presto e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività »

IL RITRATTO / È morto a 26 anni Davide Bortoletto, giovane imprenditore florovivaista di Saonara noto per la sua azienda Daboflor. Diplomato all’istituto agrario di Padova e con esperienza in Olanda, lascia famiglia, amici e colleghi nel dolore Vai su Facebook

