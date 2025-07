Camera di commercio Aziende | sorpresa In Maremma ’vivono’ più a lungo

Il tessuto imprenditoriale della Maremma si dimostra sorprendentemente resistente, con oltre 25.700 aziende che continuano a prosperare nel cuore della Toscana. La recente analisi della Camera di commercio conferma come Grosseto e Livorno rappresentino territori in cui le imprese vivono piĂą a lungo, testimonianza di una forza economica solida e duratura. Scopriamo insieme i segreti di questa longevitĂ e le prospettive future per il sistema locale.

Il tessuto imprenditoriale della provincia di Grosseto si conferma tra i piĂą resilienti della Toscana. A dirlo è la recente analisi effettuata dal Centro Studi e Servizi della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, "La vita media delle imprese nelle province di Livorno e Grosseto al 31 dicembre 2024", che fotografa un sistema economico locale maturo e in grado di resistere alle turbolenze economiche. Alla fine del 2024 risultano 25.703 imprese attive in provincia di Grosseto. La distribuzione per anno di iscrizione mostra un tessuto fondato su solide radici ma con un buon tasso di ricambio generazionale: Il 31,1% è stato iscritto tra il 2010 e il 2019, Il 22,2% tra il 2000 e il 2009, il 20,7% tra il 2020 e il 2024, il 18,9% negli anni Novanta, il 4,9% negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camera di commercio. Aziende: sorpresa. In Maremma ’vivono’ piĂą a lungo

