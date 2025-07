mia figlia pestata dal branco le ragazze filmavano e ridevano

Una vicenda che scuote la nostra comunità: una quattordicenne brutalmente pestata dal branco, filmata e derisa mentre le sue lacrime diventano simbolo di una crisi che non possiamo più ignorare. Il padre, con coraggio e determinazione, promette giustizia, ricordando il caso di Willy Monteiro. È tempo di affrontare il fenomeno del bullismo e delle violenze tra coetanei: la nostra società non può più permetterselo.

Il padre della quattordicenne picchiata sabato sera da un gruppo di coetanee a Chieti: "Ho visto solo 5 secondi di quel video, troppo dolore. Il caso di Willy Monteiro non ha insegnato nulla. Ci hanno anche minacciato ma li aspetto tutti in tribunale, non mi fermerò".