pontenuovo le navette ogni ora il servizio insieme ai bus di linea

Il servizio di navetta intende offrire un’alternativa comoda e sicura per tutti i pendolari e residenti, garantendo collegamenti frequenti e affidabili tra Santomato e Pistoia. Con corse ogni ora, si integra perfettamente con il servizio dei bus di linea, creando una rete di trasporto più efficiente e sostenibile. Un’opportunità concreta per ridurre il traffico e migliorare la mobilità locale, contribuendo a un ambiente più pulito e vivibile...

La Provincia di Pistoia ha predisposto un servizio di navetta sulla provinciale montalese da Santomato a Pistoia che inizierà il 14 luglio e durerà fino al 30 settembre prossimo. Il nuovo servizio di trasporto pubblico prevede corse ogni ora e il mezzo impiegato sarà specificamente adeguato alle limitazioni di peso vigenti sul ponte del Pontenuovo dove vige il divieto per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate. Il servizio di navetta intende rispondere alle necessità dei residenti di Pontenuovo e di Santomato che hanno sofferto la mancanza di autobus per gli otto mesi di chisura del ponte sulla Bure.

