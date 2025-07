Gradimento di sindaci e governatori chi scende e chi sale | ecco promossi e bocciati in Puglia

Puglia al centro dell’attenzione con il nuovo "Governance Poll 2025" del Sole 24 Ore: chi si conferma in vetta, chi invece perde consensi tra cittadini e amministratori. Un quadro dettagliato di promossi e bocciati, che rivela le sfide e le opportunità della regione. Scopriamo insieme i protagonisti di questa stagione politica e cosa riserva il futuro.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati del "Governance Poll 2025", il sondaggio annuale sul gradimento di sindaci e presidenti di Regione. Ecco i risultati che riguardano la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gradimento di sindaci e governatori, chi scende e chi sale: ecco promossi e bocciati in Puglia

In questa notizia si parla di: gradimento - sindaci - ecco - governatori

Gradimento sindaci, Mattia Palazzi di Mantova è il più amato della Lombardia - Mantova celebra il suo sindaco, Mattia Palazzi, riconosciuto come il più amato della Lombardia con un impressionante 60% di gradimento.

++ FEDRIGA DOMINA TRA I GOVERNATORI. ECCO COME SE LA SONO CAVATA I SINDACI DEL FVG ++ https://friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/classifica-gradimento-governatori-fedriga-sindaci-de-toni-7-luglio-2025… #friuli #friulioggi Vai su X

Ecco i dati regionali di Governance Poll su governatori e sindaci. In ultima posizione, il sindaco di Pescara Masci. Secondo e terzo posto rispettivamente per il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, con il 57% (+1,2%), e quello di Teramo, Gianguido D'Alberto (56%, Vai su Facebook

Gradimento di sindaci e governatori, chi scende e chi sale: ecco promossi e bocciati in Puglia; Gradimento governatori: Marsilio nella parte bassa della classifica (3,5 punti in meno). Sindaci: Biondi in ascesa, è quarto; Fioravanti sindaco di Ascoli è il più amato d'Italia: “Una gioia incredibile, grazie a tutti”.

Gradimento di sindaci e governatori, chi scende e chi sale: ecco promossi e bocciati in Puglia - Il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati del "Governance Poll 2025", il sondaggio annuale sul gradimento di sindaci e presidenti di Regione. Da msn.com

Gradimento di sindaci e governatori: Poli Bortone al 52 percento, Emiliano al 44,5 - In primavera è stato chiesto a un campione rappresentativo di cittadini se fossero disposti a rieleggere l’attuale primo cittadino e il pres ... lecceprima.it scrive