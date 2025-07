Giro d’Italia women maglia rosa a Anna Handerson e all’Aprica

Un emozionante capitolo del Giro d’Italia Women si è scritto tra Clusone e l’Aprica, con Anna Henderson che conquista la maglia rosa in una tappa ricca di adrenalina. La battaglia tra le migliori cicliste ha incantato il pubblico, creando un’atmosfera di pura passione e competizione. Un momento che resterà nella memoria degli appassionati, dimostrando ancora una volta il fascino di questo incredibile evento. La corsa continua con nuove sfide e grandi emozioni da vivere insieme.

Aprica – Nel giorno di Anna Handerson spiccano anche la valtellinese Monica Trinca Colonel e l'Aprica. Bellissima tappa quella del Giro d'Italia Women che, incominciata a Clusone, ieri è terminata all'Aprica dopo 92 chilometri. Una tappa nervosa che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente lungo il percorso ad incitare le "girine", le migliori in circolazione, che hanno regalato spettacolo ed emozioni. Ha vinto in volata Anna Henderson. Alla fine ha prevalso la britannica della Lidl Trek Anna Henderson che, in volata dopo una bella fuga, ha superato Dilixyne Miermont (Ceratizit Pro Cycling Team) e ha strappato la maglia rosa, per 15", alla svizzera Marlen Reusser della Movistar.