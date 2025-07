Addizionali Irpef dove sono più care e dove meno | stangate a Roma e Napoli si paga il doppio che a Milano

Se ti chiedi dove le addizionali IRPEF pesano di più, la risposta è chiara: Roma e Napoli sono le città più care, con costi che raddoppiano rispetto a Milano. La ripartizione delle aliquote regionali e comunali fa la differenza, rendendo più salate le tasse in alcune zone d’Italia. Ecco la classifica che svela dove conviene di più e dove invece si paga di più: scopriamolo insieme, per capire come ottimizzare il proprio portafoglio e fare scelte fiscali consapevoli.

La classifica delle addizionali Irpef non lascia dubbi: vivere a Roma e Napoli non conviene. I due balzelli collegati al reddito, che si pagano per comune e regione variano tra i 606 euro

